В Азербайджане определена процедура аккредитации научных учреждений

2017-12-16 13:12 | www.apa.az | 6
Как сообщает АПА, это нашло отражение в утвержденном Кабинетом министров «Порядке аккредитации научных учреждений».
Список прошедших аккредитацию научных учреждений размещен на официальном веб-сайте Комиссии. Аккредитация проводится путем оценивания деятельности научных учреждений за последние пяти лет. Аккредитация осуществляется по графику, утвержденному Комиссией. Аккредитация проводится в течение 3 месяцев с даты официального заявления. Экспертиза аккредитационных документов осуществляется путем проведения обзора на месте в научных учреждениях. Аккредитованные научные учреждения создают условия для нормальной работы Комиссии.