Определена процедура аккредитации научных учреждений

2017-12-16 13:18 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане аккредитация научных учреждений на основании оценивания их научной деятельности осуществляется Аккредитационной комиссией.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в утвержденном Кабинетом министров «Порядке аккредитации научных учреждений».

Список прошедших аккредитацию научных учреждений размещен на официальном веб-сайте Комиссии. Аккредитация проводится путем оценивания деятельности научных учреждений за последние пяти лет. Аккредитация осуществляется по графику, утвержденному Комиссией.

Аккредитация проводится в течение 3 месяцев с даты официального заявления. Экспертиза аккредитационных документов осуществляется путем проведения обзора на месте в научных учреждениях. Аккредитованные научные учреждения создают условия для нормальной работы Комиссии.

С.Б.

