В Баку в ДТП погибла женщина-водитель

2017-12-16 13:25 | www.oxu.az | 7

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 15 декабря около 13:00 на территории поселка Говсаны Сураханского района жительница Баку Натаван Бабаева, находясь за рулем автомобиля марки «BMW», потеряла управление и совершила наезд на разделитель дороги.

В результате аварии женщина скончалась на месте, состояние госпитализированного в больницу пассажира – её 7-летней дочери Айсун удовлетворительное.

В Сураханском РУП ведется расследование.

C.Б.

