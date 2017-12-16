Президент Австрии готов привести к присяге новое правительство 18 декабря

2017-12-16 13:23 | www.trend.az | 5

Состав нового коалиционного правительства Австрии из консервативной Австрийской народной партии (АНП) и правой Австрийской партии свободы (АПС) будет представлен в субботу, приведение министров к присяге запланировано на начало будущей недели. Об этом заявили лидер АНП Себастьян Курц и лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе по итогам совместных переговоров в субботу с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом во дворце Хофбург, передает ТАСС.

Лидеры новых партнеров по коалиции представили президенту программу работы будущего правительства и кандидатов на министерские посты. В ближайшее время Ван дер Беллен намерен тщательно изучить программный документ, а также провести встречи с кандидатами в министры, которых ему предстоит привести к присяге.

По словам президента, партийные комитеты в течение дня должны утвердить кандидатов в министры, а затем решение будет принимать он. "Я проведу сегодня встречи с кандидатами на посты министров. Если все пойдет по плану, то присяга правительства состоится в начале новой недели", - подчеркнул Ван дер Беллен.

Председатель АНП и действующий министр иностранных дел Себастьян Курц, который станет новым канцлером Австрии, поблагодарил президента за доверие и заверил его, что курс правительства республики будет проевропейским, а команда будет состоять из профессиональных экспертов. Штрахе добавил, что "представление итогов переговоров и правительства пройдет в субботу".