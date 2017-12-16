Азербайджан продолжит сотрудничество с ОБСЕ по вопросу борьбы с торговлей людьми (Версия 2)

2017-12-16 13:25 | www.trend.az | 7

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БАКУ/ Trend/ - Азербайджан готов продолжить эффективное сотрудничество с офисом Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, говорится в заявлении делегации Азербайджана на 1168-й встрече Постоянного совета ОБСЕ.

«Мы решительно поддерживаем работу, проделанную офисом Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, и ценим высокий уровень сотрудничества, налаженный с правительством Азербайджана. В частности, мы высоко оцениваем объективный, конструктивный и профессиональный подход, продемонстрированный Специальным представителем и координатором ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадиной Джарбусыновой в процессе сотрудничества с государствами-участниками», - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что необходимо еще больше усилить меры по повышению осведомленности лиц, которые могут оказаться жертвами торговли людьми, а также способствовать наращиванию инициатив нацеленных на преодоление различных социально-экономических факторов, способствующих торговле людьми.

Как отмечается, делегация Азербайджана разделяет озабоченность по поводу масштабов и растущего числа проблем в борьбе с торговлей людьми в регионе ОБСЕ и за ее пределами.

«Наша делегация поддерживает работу офиса, в частности, в борьбе с торговлей людьми, вызванной чрезвычайными и кризисными ситуациями. Азербайджан готов продолжить эффективное сотрудничество с офисом по противодействию вызовам, возникающим в процессе борьбы с торговлей людьми», - говорится в заявлении.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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