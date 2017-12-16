Сын экс-премьера Турции покончил с собой (версия 2)

2017-12-16 13:44 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, сын экс-премьера Турции Месута Йылмаза, Явуз Йылмаз покончил жизнь самоубийством, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Сообщается, что тело 38-летнего Явуза Йылмаза обнаружено в одной из принадлежащих ему квартир. На теле погибшего обнаружено огнестрельное ранение.

Отметим, что ранее сообщалось, что сын Месута Йылмаза был убит.

Напомним, что Явуз Йылмаз окончил американский университет Georgetown и долгое время занимался бизнесом.

На парламентских выборах в 2015 году Явуз Йылмаз выдвигал свою кандидатуру от Народно-республиканской (CHP).