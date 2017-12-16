Сын экс-премьера Турции найден мертвым

2017-12-16 13:55 | www.oxu.az | 6

По предварительным данным, сын экс-премьера Турции Месута Йылмаза, Явуз Йылмаз покончил жизнь самоубийством, сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что тело 38-летнего Явуза Йылмаза обнаружено в одной из принадлежащих ему квартир. На теле погибшего обнаружено огнестрельное ранение.

Отметим, что ранее сообщалось, что сын Месута Йылмаза был убит.

Напомним, что Явуз Йылмаз окончил американский университет Georgetown и долгое время занимался бизнесом.

На парламентских выборах в 2015 году Явуз Йылмаз выдвигал свою кандидатуру от Народно-республиканской (CHP).

C.Б.

