В Узбекистане определились с освоением месторождения железной руды

2017-12-16 13:51 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Республике Каракалпакстан в Узбекистане начинается освоение крупного месторождения железной руды «Тебинбулак», об этом сообщают Узбекские СМИ.

Освоение месторождения «Тебинбулак», располагающего огромными запасами железной руды, будет осуществляться в два этапа.

В результате чего, начиная с 2021 года, появится возможность производить 1 миллион тонн стали в год. Для организации работ в этом направлении образована соответствующая дирекция при акционерном обществе «Узбекистон темир йуллари»

На сегодняшний день металлургическая продукция в стране производится из металлолома.

По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, на 1 января 2017 года в Узбекистане выявлено 1931 месторождение, в том числе 1043 месторождений были открыты за годы независимости.