Самый лучший выпуск "Поле чудес" – мотивы Азербайджана и праздник чая (ВИДЕО, ФОТО)

2017-12-16 13:56 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Очередной выпуск капитал-шоу "Поле чудес" на российском Первом канале был посвящен Международному дню чая - 15 декабря, Азербайджану и 20-летию официального спонсора "Поля чудес" - азербайджанской компании по производству чая "Азерчай" (Azərçay), сообщает Trend Life.

Этот выпуск, полный сюрпризов, подарков и позитива, можно по праву назвать одним из самых лучших за 25-летнюю историю "Поле чудес". Азербайджанские танцы и музыка коллективов под управлением заслуженных артистов Шахрияра Иманова и Гасанаги Садыхова, ритмы нагары и композиции «Армуды», а также вступления звезд российской эстрады Валерии, Таисии Повалий и Валерия Сюткина, детского коллектива и участников передачи надолго останутся в памяти зрителей.

Выпуск был наполнен азербайджанской символикой – огромный чайный стакан армуду стоял посреди студии, на игровом табло был изображен один из символов современного Азербайджана – Центр Гейдара Алиева.

Поучаствовать в передаче, пообщаться с бессменным ведущим капитал-шоу Леонидом Якубовичем приехали жители азербайджанских городов – Баку, Астары и других городов России.

Интересно, что в финал вышли представители Азербайджана – композитор Севиндж Агасиева, мастер по росписи хной Самира Раджабли, телеведущий, шоумен, продюсер, актер легендарной команды КВН "Парни из Баку", заслуженный артист Мурад Дадашов, который стал не только победителем финала, но и суперигры.

Мурад удивил Якубовича подарком варенья из…нефти, и напомнил про его июльский визит в Баку. Одним из интересных подарков стала футболка команды «Карабах», которая в этом году впервые пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА и мяч, подписанный игроками.