В Баку в больнице скончался неизвестный мужчина 55-60 лет

2017-12-16 14:04 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу МВД, 9 декабря с территории Ясамальского района в Центральную клиническую больницу с черепно-мозговой травмой был госпитализирован мужчина 55-60 лет, который через некоторое время скончался.

Он имеет следующие приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, зубы редкие, цвет глаз черный. Был одет в черные штаны, черную куртку и черную обувь.

Узнавших на фотографии и обладающих информацией о данном мужчине, личность которого следствием не установлена, просим сообщить в службу «102» МВД, а также в Управление полиции Ясамальского района по телефонам: (012) 434-02-02, 434-62-36.