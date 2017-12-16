Арестован пытавшийся пересечь грузино-азербайджанскую границу торговец наркотиками

2017-12-16 14:31 | www.apa.az | 6

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками департамента МВД Грузии по Квемо-Картли, был задержан человек, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает местное бюро АПА, в распространенной МВД Грузии информации говорится, что в результате следствия было установлено, что задержанный (1992 г.р.) занимался торговлей наркотических средств. У него были изъяты 4 упаковки наркотических средств, включая героин и морфин.

Он был задержан на погранично-пропускном пункте «Qırmızı körpü» (Красный мост) при попытке покинуть территорию Грузии.

По факту ведется расследование. Задержанный может быть лишен свободы сроком от 6 до 11 лет.