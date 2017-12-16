Минкоммерции КНР о налоговой реформе США: Китай останется привлекательным направлением для иностранных инвестиций

2017-12-16 14:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Китай со своей стабильной экономикой, объемным рынком и политикой реформ и открытости останется привлекательным направлением для иностранных инвесторов. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции Гао Фэн, комментируя американский проект самой масштабной за последние 30 лет налоговой реформы.

Налоговая политика -- важный, но не обязательно решающий фактор при принятии компанией решения по инвестициям. Это решение может зависеть и от таких факторов, как макроэкономическая стабильность, потенциал рынка, факторы производства и среда ведения бизнеса в стране, куда идут инвестиции, отметил на брифинге для журналистов Гао Фэн в ответ на вопрос о том, ослабит ли американская реформа инвестиционную привлекательность Китая.

У Китая "достаточно совершенная производственная цепочка, квалифицированные промышленные рабочие, на макроэкономическом уровне поддерживаются средневысокие темпы роста, а потенциал внутреннего потребительского рынка огромен", указал он. "Кроме того, мы активно работаем над улучшением условий инвестирования капитала и ведения бизнеса, расширяя доступ на внутренний рынок", -- добавил он, напомнив, что в соответствии с обновленным в этом году Директивным списком отраслей с привлечением иностранного капитала, министерство коммерции сразу на 30 пунктов сократило ограничения относительно иностранных инвестиций.