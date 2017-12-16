Глава МВД встретился с послом Германии в Грузии

2017-12-16 14:35 | www.trend.az | 6

Вице-премьер, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария встретился с послом Германии в Грузии Хайке Пайч. На встрече говорили о тесном и эффективном сотрудничестве правоохранительных органов двух стан, передает Грузия Online.

Стороны рассмотрели и вопросы углубления будущего сотрудничества.

Георгий Гахария подчеркнул роль полицейских атташе в развитии международного полицейского сотрудничества и важность открытия офиса полицейского атташе Германии в Грузии.