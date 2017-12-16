В 2018 году в Азербайджане будет сформирован Фонд занятости - минтруда

2017-12-16 14:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В связи с вступлением в силу закона «О страховании от безработицы» 1 января 2018 года, в Азербайджане будет сформирован Фонд занятости. Об этом на открытии III выставки Выпускник-карьера, проведенном в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли.

По словам замминистра, деятельность Фонда занятости при участии сотрудников минтруда и социальной защиты населения позволит реализовать многочисленные активные трудовые программы. «В том числе, будут реализованы программы самозанятости и по трудоустройству молодежи с субсидированной заработной платой. Сегодня у нас имеются все необходимые материально-технические возможности для расширения деятельности в молодежной сфере. Единственное требование – проявление внимания к подобным программам со стороны вузов и молодежи», - сказал Керимли.

Замминистра добавил, что в этом году министерство провело ярмарки Выпускник-карьера в девяти вузах страны, на которых студентам было предложено свыше 5000 вакантных рабочих мест.