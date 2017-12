В Бразилии расстреляли футболистов: 6 убитых

2017-12-16 14:58 | www.oxu.az | 6

В бразильском городе Манаус неизвестные расстреляли футбольную команду во время ее тренировки, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail.

Шестеро человек в возрасте от 17 до 33 лет были убиты и еще 10 получили ранения в результате бандитской атаки на футболистов любительской команды «Т5 Джамайка».

16-летний потерпевший находится ныне в критическом состоянии.

По данным полиции, скорее всего имел место факт сведения счетов между двумя крупнейшими бандами Бразилии - First Capital Command (PCC) и Family of the North.

С.Б.