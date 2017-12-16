В Петербурге азербайджанец застрелил из ружья брата

2017-12-16 15:05 | www.oxu.az | 5

В Санкт-Петербурге между братьями-азербайджанцами произошел спор, завершившийся смертью одного из них.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано 14 декабря.

В день инцидента между проживавшими в центре Санкт-Петербурга братьями 31 и 48 лет (личности пока неизвестны) после застолья произошел конфликт.

Тогда старший брат схватил охотничье ружье и выстрелил в младшего. Пуля попала прямо в сердце. Мужчина умер на месте.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

С.Б.

