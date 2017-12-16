Россия призвала США к диалогу по КНДР

2017-12-16 15:28 | www.oxu.az | 5

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о предложении США к РФ и Китаю усилить санкции против КНДР, заявил, что эти меры не дадут результата и нужно прекратить гонку давления и угроз, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в пятницу в СБ ООН, заявил, что США призывают Россию и Китай усилить давление на Северную Корею.

«Печально, что в американской позиции вновь появился этот мощный компонент требований, касающихся дальнейшего нажима на Пхеньян. Мы убеждены, что меры санкционного воздействия, будь то принятые по линии СБ ООН или тем более нелегитимные односторонние санкции, которые постоянно наращивает и усовершенствует Вашингтон – эти санкционные меры не дадут результата», — сказал Рябков РИА Новости, комментируя слова госсекретаря США.

«Давно пора прекращать заниматься этой гонкой угроз, давления, шантажа, выдвижения предварительных условий, и переключиться на реальный поиск политического решения», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

С.Б.

