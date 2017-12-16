БТК станет гарантом стабильности и безопасности в регионе – посол

2017-12-16 15:30 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет играть роль гаранта стабильности и безопасности в регионе.

Об этом говорится в статье посла Азербайджана, аккредитованного в Аргентине и Парагвае Рашада Асланова, опубликованной в национальном информационном агентстве Аргентины «Télam» и парагвайском «Agencia IP».

«Этот стратегический проект не только повысит транзитный потенциал стран региона, но и укрепит их независимость и экономику», - сказал посол.

Дипломат отметил, что БTK обеспечит бесперебойную, безопасную перевозку пассажиров и грузов в Европу и Азию через Азербайджан, Грузию и Турцию за короткое время.

«Сегодня самый большой грузовой поток в транспортном секторе наблюдается между Китаем и Европой. Перевозка грузов между ними осуществляется с использованием морского транспорта и занимает от 35 до 50 дней. А посредством введенной в эксплуатацию железной дороги БТК доставка грузов из Китая в Европу займет от 12 до 15 дней, и, как следствие, время доставки будет сокращено более чем в два раза по сравнению с перевалкой морским транспортом», - сказал Асланов.

Дипломат отметил, что железная дорога БTK облегчит доступ стран Центральной Азии - Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, а также Афганистана к европейским и мировым рынкам.

«Этот проект глобального значения, связывающий два континента, принесет большие социальные и экономические выгоды»,- сказал Асланов.

Дипломат отметил, что некоторые иностранные круги сомневались в возможности реализации этого проекта. Однако три страны показали, что это, возможно, добавил Асланов.