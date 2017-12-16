В Минобороны состоялось расширенное заседание коллегии по итогам года

2017-12-16 16:02 | www.apa.az | 8

16 декабря под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, с участием членов коллегии проведено расширенное заседание, посвященное итогам подготовки войск в 2017-ом учебном году.



В заседании принял участие помощник президента Азербайджанской Республики по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров.



Минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и героических сынов, погибших за территориальную целостность страны.



На заседании коллегии был заслушан доклад за отчетный период о работах, проделанных в сфере армейского строительства и задачах, выполненных по основным направлениям деятельности, а также обсуждены реформы, проводимые в последнее время, состояние боевой подготовки войск, служебные и другие вопросы.



Министр обороны выступил с докладом об итогах служебной и боевой подготовки, а также задачах, предстоящих выполнить в 2018-ом учебном году.



Министр обороны, особо отметив оценку, внимание и заботу, оказанные президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым Азербайджанской Армии, рассказал об успехах, достигнутых под руководством Верховного главнокомандующего за последние годы.



Генерал-полковник З.Гасанов, проанализировав проделанные в текущем году работы, довел до внимания вопросы боевой подготовки, морально-психологического состояния личного состава и всестороннего обеспечения системы обороны. Министр дал соответствующие поручения командному составу в связи с выполнением стоящих перед Армией в 2018-ом учебном году основных задач в целях повышения боеспособности войск.



Согласно приказу министра обороны, военнослужащие, отличившиеся по итогам боевой подготовки в 2017-ом учебном году, были награждены и им были вручены ценные подарки.



В завершение был обсужден и принят проект решения заседания коллегии.