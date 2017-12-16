Задержаны лица, совершавшие кражи из автомобилей

2017-12-16 16:23 | www.oxu.az | 5

Сотрудники 33-го отделения Сураханского РУП задержали и передали следственным органам жителя Баку Фуада Гасанова и жителя Агдамского района, ранее осужденного Вагифа Аллахъярова, по подозрению в попытке совершения кражи, сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД.

В ходе проведенных в отношении задержанных оперативных мер были раскрыты и другие совершенные ими преступные деяния.

Было установлено, что с марта по ноябрь текущего года в Сураханском районе они совершили кражу денег, продуктов питания и бытовых предметов из 37 автомобилей, двух магазинов, компьютерного салона, пункта по азартным играм «Topaz», чайного дома и приусадебного участка.

Украденные вещи - 16 автомобильных аккумуляторов и 4 компьютерных приставки PlayStation были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Следственно-оперативные меры продолжаются, расследуется их участие в других преступлениях.

С.Б.

