Министр обороны Азербайджана дал поручение повысить боеспособность войск (ФОТО)

2017-12-16 16:27 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал соответствующие поручения командному составу для выполнения основных задач стоящих перед армией в 2018 году, в целях повышения боеспособности войск. Сегодня под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова при участии членов коллегии, состоялось расширенное заседание, посвященное итогам подготовки войск в 2017 году, говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана.

В заседании принял участие помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и героических сынов Азербайджана, погибших за территориальную целостность страны.

На заседании коллегии был заслушан доклад за отчетный период о работе, проделанной в сфере армейского строительства и задачах, выполненных по основным направлениям деятельности, а также обсуждены проводимые в последний период реформы, состояние боевой подготовки войск, служебные и другие вопросы.

Министр обороны выступил с докладом об итогах служебной и боевой подготовки, а также задачах, которые предстоит выполнить в 2018 году.

Особо отметив оказываемое внимание и заботу, а также оценку, данную азербайджанской армии, со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева, министр обороны, рассказал об успехах, достигнутых под руководством Верховного главнокомандующего за последние годы.

Проанализировав проделанную в текущем году работу, генерал-полковник Закир Гасанов довел до внимания участников заседания вопросы боевой подготовки, морально-психологического состояния личного состава и всестороннего обеспечения системы обороны.

Согласно приказу министра обороны военнослужащие, отличившиеся по итогам боевой подготовки в 2017 году, были награждены, им были вручены ценные подарки.

В завершение был обсужден и принят проект решений заседания коллегии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.