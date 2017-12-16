Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева удостоена высокой награды Русской Православной церкви

2017-12-16 16:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева награждена орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени.

Орден за помощь Русской православной церкви (РПЦ), а также за многочисленные заслуги в сфере укрепления дружбы между Россией и Азербайджаном Мехрибан Алиевой вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Данным орденом награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения.

Напомним, что в 2013 году под патронажем Мехрибан Алиевой в Астрахани был возведен первый в России памятник святому равноапостольному князю Владимиру. В этом году под ее личным контролем было проведено благоустройство прилегающей к памятнику территории.

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