В Баку отметили юбилей выдающегося исполнителя на таре (ФОТО)

2017-12-16 16:58 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения видного исполнителя на таре, народного артиста Азербайджана, заслуженного педагога Ахмеда Бакиханова, сообщили Trend Life в пресс-службе Международного центра мугама. В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные представители науки, культуры и искусства.

Вначале гости ознакомились с предоставленными фондом Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана фотографиями, отражающими жизнь и творческий путь Ахмеда Бакиханова. Затем участники вечера прослушали запись выступлений исполнителя на таре из "Золотого фонда" Азербайджанского телевидения и просмотрели фрагменты фильмов об Ахмеде Бакиханове.

Ведущий мероприятия депутат Милли Меджлиса (парламента), литературовед, академик Рафаэль Гусейнов рассказал о творческом пути и вкладе, который внес Ахмед Бакиханов в азербайджанскую музыкальную культуру.

Было отмечено, что начальное образование Ахмед Бакиханов получил в Иране, где обучался исполнительскому мастерству игры на таре и освоил секреты исполнения мугама. С 1920 года выступал на музыкальных меджлисах и концертах в Баку и преподавал. С 1930 года по приглашению видного азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли начал преподавать мугам в Азербайджанской государственной консерватории (сегодня – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

Был организатором и руководителем ансамбля народных инструментов при Азербайджанском радио. С 1973 года этот ансамбль носит имя Ахмеда Бакиханова. В сопровождении этого ансамбля выступали многие известные ханенде.

На вечере о творчестве известного исполнителя на таре рассказали народные артисты Алибаба Мамедов, Теймур Мустафаев, заслуженный артист Вамиг Мамедалиев и другие.

Далее была представлена музыкальная программа, в которой выступили народные артисты Мелекханым Эюбова, Теймур Мустафаев, Заур Рзаев, Фахраддин Дадашов, Камил Джалилов, заслуженные артисты Фаргана Гасымова, Закир Алиев, Вамиг Мамедалиев, Эльчин Гашимов, солисты Сабухи Сафаров, Кямаля Мирбабаева, Вюсаля Аскерова, Нармин Рзаева.