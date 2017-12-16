Подсчитаны доходы от боя между Мэйуэзером и Макгрегором

2017-12-16 17:20 | www.oxu.az | 6

Трансляция боя между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором принесла организаторам более 600 миллионов долларов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ESPN со ссылкой на вице-президента телеканала Showtime Стивена Эспинозу.

На территории США удалось продать 4,3 миллиона трансляций по системе pay-per-view. Этот поединок стал вторым по сборам в истории. Самым кассовым остался бой между Мэйуэзером и филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся в 2015 году.

С.Б.

