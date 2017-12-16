"Меме" Натига Расулзаде покорила бакинскую публику (ФОТО)

2017-12-16 17:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Литературными произведениями известного азербайджанского писателя, кинодраматурга, заслуженного деятеля искусств, кавалера ордена "Шохрат" Натига Расулзаде зачитывается не одно поколение читателей. Точно и тонко вырисовывая образы героев, раскрывая их характеры, гениально закручивая сюжет, автор вступает в разговор, со своим читателем акцентируя внимание на серьезных вещах, затрагивая важные социальные проблемы общества. Несомненно, поклонникам творчества Натига Расулзаде интересно увидеть то, как "оживают" герои его произведений на театральных подмостках. И такая возможность была представлена в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку, где состоялась премьера спектакля режиссера Эмина Мирабдуллаева по пьесе писателя "Меме".

В день премьеры в зале был полный аншлаг, а среди зрителей – видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, известные деятели культуры, искусства, литературы, многочисленные поклонники творчества Натига Расулзаде.

Кто такая Меме? Для тех зрителей, кто еще не прочитал пьесу, интрига сохранялась до самого начала. И вот, занавес поднят на сцене заслуженная артистка Азербайджана Мелек Абасзаде. Мы привыкли видеть ее нежной, женственной, а тут она жесткая, волевая, самостоятельная с мужским характером. И даже мягкий голос актрисы стал грубым и низким. Героиня Абасзаде - бизнес-вумен, отчасти даже - мафиози. Меме она называла свою бабушку, а после ее смерти это прозвище закрепилось за ней.

Узнав, что в одном из музеев Лондона хранится сабля Кероглу, Меме решает ее выкрасть. Но как отличить оригинал от подделки, тут нужен человек, хорошо разбирающийся в истории. Так в жизни Меме появляется профессор (Максуд Мамедов), человек нерешительный, но страстно любящий свою профессию.

Несмотря на лихо закрученный сюжет, бандитские разборки, ограбление и побег, главное в этой истории - любовь. К концу пьесы Меме становиться совершено другой – нежной, влюбленной, а профессор, наоборот готов защищать свою любимую от всех.

Эксцентричная комедия держит в напряжении зрителей на протяжении всего спектакля. А занятые в постановке актеры великолепно воплощают свои образы. Бесподобен был Мурад Мамедов, сыгравший секретаря и телохранителя Меме. Несмотря на то, что любимицу бакинской публики, народную артистку Людмилу Духовную зрители увидели только в конце, на протяжении всего спектакля они наслаждались ее голосом. Именно голосом Духовной говорит бабушка с Меме, давая наставление своей внучки заняться личной жизнью.

В постановке также заняты ведущие актеры театра – Рамиль Алиев (бандит), Медина Муллаева (гадалка), Балла Сафина-Климашева (жена английского миллионера), Ягуб Зейналов (директор детского дома), Заур Искендеров (шофер), Алексей Сапрыкин (английский миллионер), Илькин Мехтиев (слуга).

Искрометная музыка, яркие декорации и интересные танцы делают постановку неожиданно захватывающей и покоряют публику с первых минут. Невероятные истории разнообразных приключений героев не дают скучать публики на протяжении всего действия.