Первый вице-президент Мехрибан Алиева удостоена высокой награды Русской Православной церкви

2017-12-16 17:22 | www.apa.az | 6

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева награждена орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени.

Как сообщает АПА со ссылкой на «АЗЕРТАДЖ», орден за помощь Русской Православной церкви (РПЦ), а также за многочисленные заслуги в сфере укрепления дружбы между Россией и Азербайджаном Мехрибан ханум Алиевой вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Данным орденом награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения.

Напомним, что в 2013 году под патронажем Мехрибан Алиевой в Астрахани был возведен первый в России памятник святому равноапостольному князю Владимиру. В этом году под ее личным контролем было проведено благоустройство прилегающей к памятнику территории.