Мехрибан Алиева награждена орденом

2017-12-16 17:40 | www.oxu.az | 5

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева награждена орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени.

Как передает Oxu.Az, орден за помощь Русской православной церкви (РПЦ), а также за многочисленные заслуги в сфере укрепления дружбы между Россией и Азербайджаном Мехрибан Алиевой вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Данным орденом награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения.

С.Б.

