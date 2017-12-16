Абоненты жалуются на Azercell

2017-12-16 17:50 | www.oxu.az | 5

Проблемы, возникшие в некоторых районах Баку при пользовании интернет-услугами Azercell, все еще продолжаются. Большинство жалоб относятся к Хатаинскому району.

Как передает Oxu.Az, абоненты сообщили Report, что хотя еще в ноябре в компанию были направлены обращения в связи с проблемами, они до сих пор не нашли своего решения.

Абоненты отмечают, что фактическая скорость интернета значительно ниже при том, что пакеты 3G/4G активированы:

«Несмотря на то, что данные пакеты оплачены, они не загружаются, а скорость интернета такая же, что и при EDGE».

С.Б.

