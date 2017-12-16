Скончалась старейшая жительница Европы

2017-12-16 18:00 | www.oxu.az | 5

Подданная Испании Ана Вела, в апреле этого года признанная самым пожилым человеком в Европе, скончалась в пятницу на 117 году жизни.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу испанская газета La Vanguardia.

Женщина, родившаяся 29 октября 1901 года в Пуэнте-Хениль (автономное сообщество Андалусия), умерла в доме престарелых в Барселоне (автономное сообщество Каталония).

За свою жизнь она поработала швеей и директором продуктового магазина, воспитала четверых детей.

В апреле этого года стало известно о кончине в возрасте 117 лет итальянки Эммы Морано.

После этого испанка стала самым пожилым человеком на Европе.

С.Б.

