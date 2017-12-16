Мир сказки в Баку: выставка кукол "Под крылом Ангела" (ФОТО)

2017-12-16 17:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку открылась посвященная Новому году выставка кукол грузинских и азербайджанских художников - "Под крылом ангела", сообщает Trend Life. Мероприятие приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

Организаторы выставки - министерство культуры и туризма Азербайджана, Музейный центр, Арт-галерея "Кукла" и Международный центр кукольного искусства Грузии.

Выступивший на открытии выставки заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Адалят Велиев отметил, что в стране проводятся различные международные мероприятия, посвященные кукольному искусству, а в 2013 году в столице Азербайджана открылась арт-галерея "Кукла".

Было подчеркнуто, что на выставке "Под крылом ангела" представлены неповторимые работы грузинских и азербайджанских мастеров кукол. Проводимая в преддверии Нового года выставка создает праздничную атмосферу.

Руководитель проекта, организатор азербайджанской Арт-галереи "Кукла" Лала Кязымова, в своем выступлении подчеркнула, что все мы в глубине души чуть-чуть дети и в канун Нового года всем хочется верить в чудеса, соприкоснуться с волшебным миром сказки. Выставка "Под крылом ангела" дарит этот волшебный мир сказки, который создали замечательные художники.

Лала Кязымова выразила признательность куратору проекта - директору Музейного центра Лиане Везировой и участникам экспозиции.

Директор Центра кукольного искусства Грузии Нана Окруашвили рассказала о деятельности Центра, подчеркнув, что представленные на выставке работы относятся к различным жанрам кукольного искусства. Художественные куклы, малая скульптура, марионетки и сувенирные куклы, выполненные в различной технике – широкой "палитрой" демонстрируют многообразие и многообразность удивительного и неповторимого мира.

Волшебную атмосферу мероприятию придало ассоциирующиеся с удивительным праздником Нового Года выступление юных актёров Детского театра "Гюнай" под руководством Ларисы Тарусовой, представивших оживших кукол нашего детства.