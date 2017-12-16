В Саудовской Аравии женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики

2017-12-16 19:18 | www.oxu.az | 7

В Саудовской Аравии с июня 2018 года женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики.

Как передает Oxu.Az, по данным Al-Arabiya, которое ссылается на управление дорожного движения страны, на автомобилях и мотоциклах, за рулем которых будут женщины, не будет специальных табличек или номеров.

Согласно обнародованному ведомством документу, власти аравийской монархии, наряду с уже обнародованным намерением разрешить женщинам водить легковые машины, предоставят им право управлять мотоциклами и садиться за руль грузового транспорта.

Как отметило ведомство, соответствующие документы будут выдаваться на общих основаниях. Вместе с тем, говорится в документе, и ответственность водители в случае нарушения правил будут нести одинаковую, вне зависимости от половой принадлежности.

В Саудовской Аравии женщинам разрешено управлять машиной, но, в отличие от мужчин, ранее они не могли получать водительские права. Если в общественном месте женщину видели за рулем, полицейские могли арестовать ее и оштрафовать на крупную сумму. Однако в сентябре этого года король Саудовской Аравии бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ, который разрешает женщинам получать права на вождение автомобилем.