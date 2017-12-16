В Афганистане уничтожены более 15 боевиков

2017-12-16 19:22 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 16 боевиков радикального движения "Талибан" и террористической группировки "Исламское государство" ликвидированы в провинциях Кунар и Нангархар на востоке Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

"Два боевика ИГ уничтожены в результате авиаудара беспилотного летального аппарата сил НАТО в районе Лангари Кандо в провинции Нангархар", - рассказал агентству официальный представитель правительства провинции Аттаулла Ходжани.

По данным "Синьхуа", четыре боевика движения "Талибан" убиты, еще восемь талибов, в том числе местный полевой командир задержаны в ходе операции афганских сил специального назначения в районе Ходжани (провинция Нангархар).