США могут запретить продажу самолетов в Иран

2017-12-16 19:36 | www.oxu.az | 4

Администрация президента США Дональда Трампа может запретить авиастроительным корпорациям Boeing и Airbus поставлять гражданские самолеты в Иран из-за опасений, что Тегеран может с их помощью отправлять в Сирию военнослужащих и боевую технику.

Как передает Oxu.Az, по данным газеты The Wall Street Journal, разрешение на продажу не будет выдано до тех пор, пока Белый дом не убедится, что самолеты будут использоваться исключительно в коммерческих целях, для перевозки пассажиров.

Администрация США также может ввести для компаний крайне жесткие требования для одобрения поставок, что серьезно затруднит выполнение контрактов.

За последние 15 месяцев обе компании договорились о заключении нескольких сделок с Ираном, однако все соглашения находятся в подвешенном состоянии из-за пересмотра Белым домом политики в отношении Тегерана.