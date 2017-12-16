Десятки тысяч человек пришли на похороны бывшего короля Румынии

2017-12-16 19:32 | www.trend.az | 8

Несколько десятков тысяч человек собрались в Бухаресте, чтобы проститься с бывшим королем Румынии Михаем I, скончавшимся ранее в декабре в возрасте 96 лет, передает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

На проходящие в румынской столице похороны бывшего монарха прибыли, в частности, представители ряда королевских домов Европы. В Королевском дворце в Бухаресте состоялась церковная служба, на которой присутствовали, среди прочего, наследный британский принц Чарльз, король Швеции Карл XVI Густав, бывший король Испании Хуан Карлос I.

Бывший румынский король Михай I ушел из жизни на прошлой неделе в своей швейцарской резиденции.