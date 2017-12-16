Глава ВМС Аргентины отправлен в отставку после исчезновения подлодки

2017-12-16 19:48 | www.trend.az | 7

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад принял решение отправить в отставку командующего ВМС Марсело Срура на фоне поисков подводной лодки San Juan, передает ТАСС со ссылкой на газету La Nacion.

По ее данным, о своем решении министр уведомил Срура 15 декабря.

Ранее в рамках расследования, которое ведется в связи с исчезновением субмарины, от исполнения обязанностей были отстранены два старших офицера ВМС Аргентины. Речь идет о контр-адмирале Луисе Лопесе Массео, отвечающем за призыв и подготовку военнослужащих, и капитане первого ранга Клаудио Вильямиде, командующем флотом подводных лодок.