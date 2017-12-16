Мечеть «Бибиэйбат» вошла в число самых красивых мечетей мира

2017-12-16 19:50 | www.oxu.az | 5

Известный журнал об архитектуре и дизайне Architectural Digest рассказал о самых красивых мечетях мира, в числе которых особо отметил мечеть «Бибиэйбат»

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, журнал подготовил статью о самых красивых мечетях мира, являющихся прекрасными образцами архитектуры на основе книги «Мечети: Красота Ислама».

Книга, автором которого является азербайджанский дизайнер Лейла Улуханлы, повествует о 53 самых красивых мечетях мира

В статье среди самых красивых мечетей приводятся «Великая парижская мечеть» во Франции, мечеть «Шейха Лютфаллы» (Исфахан, Иран), «Карауин» (Фес, Марокко), «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова (Грозный, Россия), мечеть «Шейх Зайеда» (Абу-Даби, ОАЭ).