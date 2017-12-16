Спецслужбы Германии заявили о террористической угрозе со стороны женщин и подростков

2017-12-16 20:15 | www.trend.az | 7

Несколько десятков проживающих в Германии женщин и подростков могут совершить террористический акт, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Всего к категории потенциальных террористов в ФРГ относятся 720 человек, все они находятся под пристальным наблюдением органов безопасности.

О соответствующей угрозе ранее говорил глава германской контрразведки Ханс-Георг Масен. Он объяснил, что по мере того, как террористы теряют влияние и территорию на Ближнем Востоке, они отправляют свои семьи туда, где безопаснее, - в Европу. Это означает, что среди этой категории граждан могут быть радикалы, способные совершить теракт.