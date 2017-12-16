В дагестанском селе ввели режим контртеррористической операции

2017-12-16 20:19 | www.apa.az | 5

Режим контртеррористической операции введен в дагестанском селе, ищут боевиков. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

"В 15.45 мск начальником управления ФСБ РФ по Дагестану, руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима контртеррористической операции в административных границах села Губден Карабудахкентского района Дагестана", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ведется поиск боевиков, а также их пособников.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, адресные проверки проводятся в дагестанском селе, где идет режим КТО. "В рамках введенного режима КТО в селе Губден проводятся адресные проверки", — сказал источник.