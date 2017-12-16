Румыны простились со своим королем – ФОТО

2017-12-16 20:26 | www.oxu.az | 6

В Бухаресте состоялась церемония прощания с бывшим королем Румынии Михаем I. Похороны бывшего монарха посетили десятки тысяч человек, проститься с Михаем I приехали также представители ряда королевских домов Европы, передает Oxu.Az со ссылкой на DC News.

Михай I был представителем династии Гогенцоллерн-Зигмарингенов. Первый раз формально он занял королевский трон в детстве, в 1927—1930 годах, повторно он стал королем в 1940 году. В 1947 году после упразднения монархии Михай I отрекся от престола и эмигрировал в Швейцарию. За вывод страны из гитлеровской коалиции Михай I был награжден высшим советским военным орденом — «Победа».

Михай I скончался 5 декабря в Швейцарии в возрасте 96 лет.

Михай будет похоронен в бывшей столице Румынии Куртя-де-Арджеш, где находится усыпальница румынских королей.