В Баку выросло число любителей бани – ЦЕНЫ + ВИДЕО

2017-12-16 20:35 | www.oxu.az | 5

В осенне-зимний период некоторые люди в качестве отдыха предпочитают пойти в баню. Особенно увеличивается число любителей бань в Баку с приходом холодов. Но сколько стоит такой поход в баню, по карману ли он многим?

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber, в Баку в большинстве бань цена на одного человека колеблется от 12 до 14 манатов.

В некоторых банях имеются и VİP-комнаты. Стоимость на такие комнаты, куда также входят хамамы и финская сауна, меняется от 30 до 40 манатов.

Стоимость услуг массажа, кися (перчатка для растирания тела в бане) и других подобных услуг меняется в зависимости от продолжительности оказания услуг.