В Польше запрещают воскресную торговлю

2017-12-16 20:48 | www.oxu.az | 7

В Польше собираются постепенно отказаться от торговли по воскресеньям.

За ликвидацию воскресной торговли проголосовал Сенат Польши, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство KAN.

Ранее законопроект был одобрен нижней палатой польского парламента - сеймом. Процедура будет проведена в три этапа.

С 1 марта 2018 года торговым центрам и супермаркетам будет разрешено работать только в первое и последнее воскресенье месяца. Далее, начиная с января 2019 года, торговля будет разрешена лишь в последнее воскресенье месяца. На последнем этапе в 2020 году воскресная торговля должна быть полностью запрещена. В виде исключения магазинам разрешат работать четыре воскресенья в году, а также перед Рождеством и Пасхой. Сейчас торговые центры и супермаркеты в Польше остаются закрытыми только в официальные праздничные дни.

Католическая церковь, которая вместе с профсоюзом "Солидарность" выступила инициатором принятия нового закона, считает, что правительство приняло недостаточно мер для ликвидации воскресной торговли в Польше.

"Солидарность" также выступила с критикой нового закона. По мнению представителей профсоюза, он недостаточно доработан, поскольку интернет-магазины по воскресеньям по-прежнему смогут продавать товары.

Кроме того, осуществлять торговлю смогут небольшие семейные предприятия, сувенирные магазины, заправки, а также магазины на вокзалах и в аэропортах. Либеральная оппозиция, в свою очередь, раскритиковала тот факт, что с принятием закона может снизиться количество рабочих мест.