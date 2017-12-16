Международные гуманитарные организации эвакуируют своих сотрудников из Саны

2017-12-16 20:57 | www.trend.az | 4

Международные гуманитарные организации эвакуируют своих сотрудников из Саны, столицы Йемена, которая находится под контролем сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Согласно заявлению коалиции, которое он приводит, "представители гуманитарных организаций обратились с просьбой о выводе из Саны своих сотрудников из-за сложной обстановки в сфере безопасности в йеменской столице".

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