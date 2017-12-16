В Сан-Франциско закрыли бухту из-за нападений морских львов

2017-12-16 21:02 | www.oxu.az | 5

Власти американского Сан-Франциско закрыли популярную бухту для плавания после двух нападений морских львов, передает Oxu.Az со ссылкой на Sky News.

Как отмечается, в результате первого нападения серьёзно пострадал мужчина — он был укушен за руку. Второй пострадавший получил травму паховой области.

По мнению властей, на них могло напасть одно и то же животное.

В бухте, где произошли инциденты, расположено много плавательных и гребных клубов, поэтому было принято решение о её закрытии.

Ранее сообщалось, что в канадском городе Ричмонд морской лев утащил в воду девочку.