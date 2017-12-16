Саакашвили передал Порошенко письмо с просьбой о перемирии

2017-12-16 21:09 | www.apa.az | 5

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили передал президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором предлагает помириться. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1" со ссылкой на источники.

Ранее Саакашвили заявил о необходимости договариваться с Порошенко.

"У Порошенко есть это письмо. Миша предлагает деэскалацию", — говорится в сообщении.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест.