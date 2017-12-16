Экс-руководителя избирательного штаба Трампа освободили из-под домашнего ареста

2017-12-16 21:29 | www.oxu.az | 5

В США суд частично удовлетворил просьбу экс-главы президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, федеральный судья Эми Берман Джексон заявила, что готова удовлетворить ходатайство защиты, смягчив условия содержания подозреваемого. При этом экс-руководителю избирательного штаба президента США будет запрещено покидать дом после 9 вечера. Он также должен постоянно носить специальный браслет с GPS-передатчиком.

Манафорта обвиняют в отмывании денег и работе на иностранное правительство без уведомления властей США. Обвинения, предъявленные Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу, стали первыми в расследовании о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года. После предъявления обвинений Манафорт был переведен под домашний арест под залог в 10 миллионов долларов США. Еще 5 миллионов долларов были внесены в качестве бондов.