В дагестанском селе ввели режим контртеррористической операции

2017-12-16 21:38 | www.oxu.az | 3

Режим контртеррористической операции введен в дагестанском селе, ищут боевиков.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

"В 15.45 по местному времени начальником управления ФСБ РФ по Дагестану, руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима контртеррористической операции в административных границах села Губден Карабудахкентского района Дагестана", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ведется поиск боевиков, а также их пособников.