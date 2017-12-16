Потомок Ганди возглавил оппозицию в Индии

2017-12-16 22:04 | www.oxu.az | 4

Один из потомков индийского политического и общественного деятеля, руководителя движения за независимость Индии от Великобритании Махатмы Ганди Рахул Ганди возглавил оппозиционную партию Индийский национальный конгресс, передает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail.

Журналисты уточняют, что 47-летний потомок известной индийской династии стал президентом главной оппозиционной партии страны.

На этом посту он заменит свою мать, 71-летнюю Соню Ганди.

Напомним, прах Махатмы Ганди развеяли над океаном.