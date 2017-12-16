В Саудовской Аравии женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики

2017-12-16 22:14 | www.apa.az | 4
Женщины в Саудовской Аравии смогут помимо автомобилей водить грузовики и мотоциклы в 2018 году. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Arabian Business.
Управление транспортом Саудовской Аравии обнародовало детали новых правил, которые заключаются в отмене запрета на вождение автомобилей для женщин. В сентябре в королевстве был издан указ, согласно которому женщины смогут управлять автомобилями уже с июня 2018 года.
Управление транспортом заявило, что женщины смогут водить грузовики и мотоциклы, и законодательство относительно вождения будет "одинаковым для мужчин и женщин".
"Для водителей-женщин не будет специальных регистрационных номеров",- заявили в главном управлении. Однако женщины, которые являются участниками ДТП или нарушают ПДД, будут направляться в специальные центры, в которых работают только женщины.