СМИ: Саакашвили хочет помириться с Порошенко

2017-12-16 22:15 | www.oxu.az | 4

Бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили отправил украинскому лидеру Петру Порошенко письмо, в котором предложил помириться.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в окружении президента.

«У Порошенко есть это письмо. Миша предлагает деэскалацию», - пояснил источник.

При этом в партии Саакашвили «Движение новых сил» заявили, что не знают, писал ли их лидер письмо главе государства.

«Я такого не знаю. У нас примирение, если выполнят все наши требования: это антикоррупционный суд, закон о выборах, закон об импичменте и отставка генпрокурора», - сказал член партии Юрий Деревянко.

Ранее Саакашвили заявил о необходимости договориться с Порошенко.