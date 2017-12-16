Эльдар Махмудов вновь дал показания следствию – ФОТО

2017-12-16 22:28 | www.oxu.az | 6

Экс-министр национальной безопасности Азербайджана Эльдар Махмудов сегодня вновь был вызван на следствие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Azpolitika.info, в отличие от предыдущих дней, Э.Махмудов не был отпущен после допроса, с 9 утра его допрашивают в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры.

Сайт отмечает, что Эльдар Махмудов был отпущен днем только на час на обед.

Отмечается, что Э.Махмдов допрашивается в связи с бизнесом своего сына Анара Махмудова и переводом им из страны на зарубежные счета 1 миллиарда долларов. Но это всего лишь один из эпизодов в деле Махмудова.

Напомним, что в последние дни допрос Э.Махмудова интенсифицировался. Вчера его тоже вызвали с утра на допрос, который длился до 21.00 вечера. Интенсификация допросов дает основание полагать, что в ближайшее время Э. Махмудова могут арестовать.